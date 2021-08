FÊTE DES CHEVALIERS Hérépian, 14 août 2021, Hérépian.

FÊTE DES CHEVALIERS 2021-08-14 – 2021-08-15

Hérépian Hérault

3ème Fête des Chevaliers

Grande Fête Médiévale

14 et 15 Août 2021 à partir de 10h

Au programme : spectacles de troupes médiévales toute la journée, jeux pour toute la famille, exposistion sur 200m² sur le Moyen-Âge et l’Ordre du temple, Conférences, marché médiéval.

Buvette et restauration sur place

Samedi soir repas spectacle animé par les Goliards de Chapieu -15€ par personne, (menu enfant 8€)

Réservation obligatoire : 04 67 95 13 05 ou 06 48 54 75 61

dernière mise à jour : 2021-07-30 par