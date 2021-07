Château-sur-Allier Château-sur-Allier Allier, Château-sur-Allier Fête des Chavans Château-sur-Allier Château-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Château-sur-Allier

Fête des Chavans Château-sur-Allier, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Château-sur-Allier. Fête des Chavans 2021-07-24 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-25 Embraud Association La Chavannée

Château-sur-Allier Allier Château-sur-Allier Cet événement « la Fête des Chavans » rassemble un public divers, gens du pays, de toute la France et de l’étranger, amateurs de musiques et danses traditionnelles, d’arts et traditions populaires et de fêtes à taille humaine. lachavannee@orange.fr http://www.lachavannee.com/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Château-sur-Allier Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-sur-Allier Adresse Embraud Association La Chavannée Ville Château-sur-Allier lieuville 46.77633#3.0319