FÊTE DES CHÂTAIGNES Rosis, 22 octobre 2022, Rosis.

Douch Rosis Hrault

2022-10-22 – 2022-10-22

Fête des châtaignes autour du four à bois de Douch avec spécialité à base de châtaignes, grillades et musique à partir de 11h30 jusqu’à 17h.

Ouvert à tous, vente de boissons et de spécialités pour déjeuner sur place.

+33 6 76 74 22 53

