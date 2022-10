Fête des Châtaignes Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges Catégories d’évènement: Hédé-Bazouges

2022-10-23 13:00:00

Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges Organisée par La Maison Du Canal. Fest-Diez avec le cercle d’Ille-et-Rance de Québriac. Dégustez la châtaigne sous toute ses formes, grillées, en soupe, en confiture. Restauration sur place. contact@maisonducanal.bzh +33 2 99 45 48 90 https://maisonducanal.bzh/ Maison du Canal 12 La Madeleine Hédé-Bazouges

