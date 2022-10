FÊTE DES CHATAIGNES ET DES PRODUITS DE LA MONTAGNE NOIRE Villardonnel Villardonnel Catégories d’évènement: Aude

FÊTE DES CHATAIGNES ET DES PRODUITS DE LA MONTAGNE NOIRE

Villardonnel, 30 octobre 2022

2022-10-30 – 2022-10-30

Aude Villardonnel « Las castanhas é lo vin novel » 50 ème édition

Villardonnel fête les châtaignes et le vin nouveau ! Au programme

Le samedi 29 octobre

Randonnée sur les chemins de la Montagne Noire suivi d’un apéritif au foyer au son des Boudègues.

Le soir: soupe au chou géante et concert. Le dimanche 30 octobre

Foire des produits de la Montagne Noire (miel, vin , charcuterie, fromage, confiture, châtaignes)

Animations, concerts, spectacle de rue

Animations pour les enfants

Restauration sur place : composez votre assiette avec les produits locaux du marché des producteurs. Organisé par l’équipe de bénévoles du Comité des Fêtes de Villardonnel. +33 6 24 45 17 09 Villardonnel

