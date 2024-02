Fête des champignons Les Alliés, dimanche 8 septembre 2024.

Fête des champignons Les Alliés Doubs

A partir de 10h.

Organisée par les Fous Alliés.

Vide-grenier et marché artisanal, messe, randonnée pédestre, concert Les Cocos du Jeudi, promenades en poney et tombola. Buvette et repas gourmand le midi avec la fameuse croûte aux champignons.

15€ le repas. Accès libre à la manifestation.

Réservation recommandée pour le repas auprès des membres de l’association. .

Début : 2024-09-08 10:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Place du village

Les Alliés 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

