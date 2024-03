Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant, dimanche 23 juin 2024.

Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

L’association GOUEL GWEZ KIGNEZ proposera la 19ème édition de la Fête des Cerisiers et accueillera

– Le Cercle Ar Bleunioù Kignez de La Forêt-Fouesnant et le collectif Bénodet La Forêt-Fouesnant

– Le Bagad Bro Foën de Fouesnant

– Le Cercle Ar Vri Vigoudenn de Pont l’Abbé

– Le Bag Cap Caval, Champion de Bretagne des Bagadoù de 1ère catégorie

Les festivités débuteront par un défilé à 14 h pour se rendre sur le site de Peniti (Théâtre de Verdure) où se dérouleront des spectacles qui se succéderont tout l’après-midi.

Les spectacles se termineront vers 19h par la danse des Milles.

Cet après-midi sera aussi animée par le tournoi de Gouren, organisé par Skol Gouren Mein Zao (hommes/femmes/enfants).

Parallèlement, l’association proposera, tout l’après-midi, des animations autour d’une exposition de coiffes, de la vente de cerises, de pains et gâteaux cuits dans le four du site de Peniti, ainsi que des stands de dégustation de crêpes et boissons locales (cidres et jus de pomme).

Venez, comme chaque année, assister nombreux à ces spectacles mettant en avant notre culture forestoise et bretonne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 14:00:00

fin : 2024-06-23 19:30:00

Bourg et théâtre de verdure de Peniti

La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne ggk29laff@gmail.com

L’événement Fête des Cerisiers La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant