2023-06-25 14:00:00 – 2023-06-25 19:30:00

L'Association GOUEL GWEZ KIGNEZ accueillera le dimanche 25/06/2023 :

– Le Bagad et le Cercle KEVRENN ALRE d’Auray

– Le Cercle Ar Bleuniou Kignez de la Forêt Fouesnant

– Le Bagad Bro Fouen de Fouesnant Les festivités débuteront par un défilé à 14 h pour se rendre sur le site de Peniti (Théâtre de Verdure) où se dérouleront des spectacles qui se succéderont tout l’après-midi.

A ces animations, s’ajoutent les traditionnels tournois de Gouren (hommes/femmes/enfants) ainsi qu’une activité autour du four à pain (réalisation de pain), sans oublier la vente de cerises, de crêpes, de cidre, bière… ggk29laff@gmail.com La Forêt-Fouesnant

