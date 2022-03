FÊTE DES CERISIERS EN FLEURS “HANAMI” Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FÊTE DES CERISIERS EN FLEURS “HANAMI” Toulouse, 2 avril 2022, Toulouse. FÊTE DES CERISIERS EN FLEURS “HANAMI” JARDIN JAPONAIS DE COMPANS CAFFARELLI 19 Boulevard Lascrosses Toulouse

2022-04-02 – 2022-04-03 JARDIN JAPONAIS DE COMPANS CAFFARELLI 19 Boulevard Lascrosses

Toulouse Haute-Garonne Vous serez accueillis par l’équipe du jardin d’Eden et ses orfèvres du végétal, Jean Desangles et Frédéric Bordis ! Les visites guidées entièrement offertes par le Jardin d’Eden sont organisées à 10h, 15h et 17h le samedi et le dimanche !

Rendez-vous au pavillon de thé 15 min avant chaque départ. Le HANAMI est une coutume traditionnelle japonaise ancestrale afin d’apprécier la beauté des fleurs des cerisiers. La pratique du Hanami est vieille de plusieurs siècles. Cette tradition a commencé durant la période où NARA (710-784)

était la capitale du Japon.

De nos jours, au Japon la fête de Hanami, c’est tout simplement une occasion d’aller pique-niquer sous les cerisiers en fleurs « SAKURA », et c’est le prétexte pour faire la fête entre amis ou collègues de travail. Un petit air de Kyoto… en plein cœur de Toulouse ! C’est le printemps au jardin japonais !

