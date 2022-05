Fête des cerises Westhoffen Westhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Westhoffen

Fête des cerises Westhoffen, 18 juin 2022, Westhoffen. Fête des cerises Westhoffen

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18

Westhoffen Bas-Rhin Westhoffen La Fête des Cerises aura lieu le Samedi 18 juin, au programme : A partir de 15h, marché du terroir, animation dans le centre du village. A partir de 19h, grand bal avec l’Orchestre Top 60 et concert de Tom Mathis & Nico Names. Entrée libre. Organisé par le Cawes et la commune de Westhoffen. +33 3 88 87 33 50 La Fête des Cerises aura lieu le Samedi 18 juin, au programme : A partir de 15h, marché du terroir, animation dans le centre du village. A partir de 19h, grand bal avec l’Orchestre Top 60 et concert de Tom Mathis & Nico Names. Entrée libre. Organisé par le Cawes et la commune de Westhoffen. Westhoffen

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Westhoffen Autres Lieu Westhoffen Adresse Ville Westhoffen lieuville Westhoffen Departement Bas-Rhin

Westhoffen Westhoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/westhoffen/

Fête des cerises Westhoffen 2022-06-18 was last modified: by Fête des cerises Westhoffen Westhoffen 18 juin 2022 Bas-Rhin Westhoffen

Westhoffen Bas-Rhin