Chesnois-Auboncourt 08270 Chesnois-Auboncourt Le 25 juin : ouverture du marché à 15h00, animation musicale par le groupe « les Black Corbacs » de 18h à 20h sous la halleSur le podium, à partir de 20h : animation musicale et DJLe dimanche 26 juin : brocante, puis à partir de 11h : animateur de rue et magicien. Concerts dès 14h30 : Makasiwe, Felicy et Gold Diggers. Les deux jours : buvette et restauration : jambon et cochon grillé au feu de Bois. Exposition : « Papy, mamie, racontez-nous… » vallees.animation@orange.fr +33 3 24 72 15 16 Chesnois-Auboncourt

