Paris Le Moulin à Café Paris FÊTE DES CAFÉS ASSOCIATIFS Le Moulin à Café Paris Catégorie d’évènement: Paris

FÊTE DES CAFÉS ASSOCIATIFS Le Moulin à Café, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 19h30 à 22h

Le samedi 19 juin 2021

de 15h à 17h30

gratuit

Les cafés associatifs parisiens et des communes limitrophes célèbrent leur réouverture et invitent les habitant·e·s à la fête. Le Moulin à café accueillera les enfants pour un goûter festif de 15h à 17h30 et un dîner-concert en terrasse à partir de 19h30 avec le groupe Jazzmin qui proposera un concert de jazz par l’orchestre de l’association Kaledoik 14 Concerts -> Pop / Variété Le Moulin à Café 8 rue Sainte-Léonie Paris 75014

13 : Pernety (163m) 13 : Plaisance (461m)

Contact :Le moulin à café 01 40 44 87 55 https://www.moulin-cafe.org/ Concerts -> Pop / Variété Étudiants;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-19T19:30:00+02:00_2021-06-19T22:00:00+02:00;2021-06-19T15:00:00+02:00_2021-06-19T17:30:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Moulin à Café Adresse 8 rue Sainte-Léonie Ville Paris lieuville Le Moulin à Café Paris