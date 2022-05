Fête des caddys volants Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Fête des caddys volants Le Touquet-Paris-Plage, 11 juin 2022, Le Touquet-Paris-Plage. Fête des caddys volants Jardin du phare

Square Paul Rivet Le Touquet-Paris-Plage

2022-06-11 – 2022-06-11

Jardin du phare

Square Paul Rivet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Samedi 11 juin 2022 De 15h à 18h.

Le lancer de Caddys est prévu vers 17h00, et la remise des prix à partir de 17h30.

Jardin du phare, Square Paul Rivet.

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

