Fête des Cabris Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Fête des Cabris Chamonix-Mont-Blanc, 3 avril 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Fête des Cabris Crèmerie Glacier d’Argentiere 766 Chem de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc

2022-04-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 Crèmerie Glacier d’Argentiere 766 Chem de la Glacière

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 5 5 Gymkhana et course ludique organisée par le Foyer de ski de fond d’Argentière. foyerskidefondargentiere@gmail.com Crèmerie Glacier d’Argentiere 766 Chem de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Crèmerie Glacier d'Argentiere 766 Chem de la Glacière Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Crèmerie Glacier d'Argentiere 766 Chem de la Glacière Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Fête des Cabris Chamonix-Mont-Blanc 2022-04-03 was last modified: by Fête des Cabris Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 3 avril 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie