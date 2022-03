Fête des cabaniers Saint-Estèphe, 14 août 2022, Saint-Estèphe.

Fête des cabaniers Saint-Estèphe

2022-08-14 07:00:00 – 2022-08-14 23:00:00

Saint-Estèphe Gironde Saint-Estèphe

EUR 0 Venez découvrir la Fête des Cabaniers au port de Saint-Estèphe.

Au programme : grand vide-grenier, exposition de véhicules anciens, concours photos sur le thème des plus belles cabanes, concerts à 18h et 20h.

Restauration du midi et du soir sur place.

+33 6 03 20 78 78

Cabaniers du Médoc

Saint-Estèphe

