Pont-Aven 29930 La Fête des cabanes a lieu tous les ans dans la vallée de Kerevenou à Pont-Aven.

Toutes sortes de cabanes sont construites au bord de l’Aven entre les îlots.

Dans ce cadre bucolique et décalé ont lieu de nombreuses d’animations : musique, spectacles vivants, découvertes de la nature. Les enfants barbotent dans l’Aven en bottes et en maillot de bain! lafetedescabanes@outlook.fr +33 2 98 06 87 90 La Fête des cabanes a lieu tous les ans dans la vallée de Kerevenou à Pont-Aven.

