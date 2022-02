Fête des bûcherons Schirrhein, 1 juillet 2022, Schirrhein.

Fête des bûcherons Schirrhein

2022-07-01 – 2022-07-01

Schirrhein Bas-Rhin Schirrhein

EUR La fête des bûcherons en est à sa 40è édition. Elle conjugue concours des bûcherons et animations festives. L’édition 2022 réunira les meilleurs concurrents français et européens. Vendredi soir le concours des amateurs sera un événement convivial et festif. Du spectacle garanti tout le week end !

Différentes catégories au programme : Ladies Cup, Concours des amateurs, Championnat de France Timbersports, Time Trial, Rookie Cup Timbersports, Trophée européen Timbersports.

La fête des bûcherons en est à sa 40è édition. Elle conjugue concours des bûcherons et animations festives. L’édition 2022 réunira les meilleurs concurrents français et européens

+33 6 06 72 87 75

La fête des bûcherons en est à sa 40è édition. Elle conjugue concours des bûcherons et animations festives. L’édition 2022 réunira les meilleurs concurrents français et européens. Vendredi soir le concours des amateurs sera un événement convivial et festif. Du spectacle garanti tout le week end !

Différentes catégories au programme : Ladies Cup, Concours des amateurs, Championnat de France Timbersports, Time Trial, Rookie Cup Timbersports, Trophée européen Timbersports.

Schirrhein

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Commune de Bischwiller