FÊTE DES BRUYÈRES Beuzec-Cap-Sizun, 14 août 2022, Beuzec-Cap-Sizun.

FÊTE DES BRUYÈRES Mairie et site de Kastel Koz 6 Place de la Mairie Beuzec-Cap-Sizun

2022-08-14 10:00:00 – 2022-08-14 01:00:00 Mairie et site de Kastel Koz 6 Place de la Mairie

Beuzec-Cap-Sizun 29790

La Fête des Bruyères est une fête folklorique qui débute à 10H par une messe avec chants bretons suivie d’une aubade au Bourg.

A 14H c’est le traditionnel défilé de la noce bretonne en 16 chars à bancs avec des groupes folkloriques de Bretagne et cette année un groupe de Roumanie.

A 15H30 Musique et danse sur le site de Kastel-Koz avec les Bagadou et Cercles Celtiques de Bretagne et le Goupe Mugurelul de Roumanie.

20H30 Kastel-Koz en Fête : Bretagne et Roumanie.

Le Groupe des Bruyères présentera son spectacle « Beg ar Raz ».

22H45 : Grand feu d’artifice musical sur Kastel-Koz.

23H00 : Fest-Noz avec le groupe « Sonerien Du » et le couple de sonneurs : Hyacinthe Le Hénaff et Tristan Gloaguen.

beuzec-cap-sizun@wanadoo.fr +33 2 98 70 40 79

dernière mise à jour : 2022-05-20 par