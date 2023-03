FÊTE DES BRIOCHES Remiremont OT REMIREMONT Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

2023-03-11 09:00:00 – 2023-03-11 18:00:00

Vosges Remiremont Afin de célébrer cette tradition romarimontaine du XIIe siècle, différentes animations pour petits et grands (vente de brioches, manèges, et conférence) seront proposées lors de ces deux journées.

En partenariat avec les commerçants du quartier, la @FondationRaoulFollereau, la Société d’Histoire de Remiremont et de sa région, le @carnavalvenitienremiremontofficiel et la fanfare l’Étendard, perpétuez ce geste de l’aumône, comme au temps de la léproserie, en venant déguster de succulentes viennoiseries, piquées sur des branches de noisetiers. Retrouvez l’intégralité du programme des festivités sur le site de la Ville sur :

+33 3 29 62 42 17 https://www.remiremont.fr/fete-des-brioches/

