Fête des Brandons – Skyzophonic Poilly-lez-Gien, 11 juin 2022, Poilly-lez-Gien.

Fête des Brandons – Skyzophonic Poilly-lez-Gien

2022-06-11 19:00:00 – 2022-06-11

Poilly-lez-Gien Loiret Poilly-lez-Gien

Avec sa talentueuse section cuivre et ses percussions énergiques, ils redonnent vie à la tradition de la fanfare en visitant les champs musicaux du groove hip-hop, de la démence jazz New-Orleans et de l’énergie rock dans un grand festin sonore. Inspirée d’artistes comme Youngblood Brass Band, Louis Armstrong ou encore Trombone Shorty, cette fanfare de poche rennaise est prête à faire chavirer le public. Une instrumentation raffinée, une rythmique intraitable et un chant scandé haut et fort marquent la singularité de ce collectif de six musiciens.

