Saint-Hilaire-Bonneval Pour fêter les boulangers et Saint-Honoré, le fournil sera ouvert de 9h à 13h le dimanche 22 Mai 2022 : pain de campagne cuit au four à bois.

Réservation conseillée au 06 87 45 89 08 ou au 06 72 59 58 37. Saint-Hilaire-Bonneval

