Fête des Boeufs Gras de Captieux à l’ESAT Captieux, 12 février 2023, Captieux Captieux.

Fête des Boeufs Gras de Captieux à l’ESAT

4 Grand Lartigue Route de Maillas Captieux Gironde Route de Maillas 4 Grand Lartigue

2023-02-12 10:30:00 – 2023-02-12

Route de Maillas 4 Grand Lartigue

Captieux

Gironde

Captieux

Certifié Label Rouge depuis 1997, le Bœuf de Bazas fait la fierté du terroir du Sud Gironde.

Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, le boeuf de Bazas est sélectionné dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.

Captieux fête ses plus beaux spécimens, élevés et engraissés à l’ESAT (Ferme du Grand Lartigue). L’innovation cette année sera que l’ensemble des festivités se dérouleront sur l’airial de l’ESAT.

Rendez-vous à partir de 10h30 pour le traditionnel défilé des Bœufs Gras (circuit à l’intérieur de l’ESAT) accompagné par les sous-fifres de St Pierre d’Aurillac et le groupe folklorique Lous de Bazas.

Le rôle de l’éleveur sera valorisé avec des visites d’étables et une exposition d’outils anciens.

Un repas est prévu sur réservation.

Certifié Label Rouge depuis 1997, le Bœuf de Bazas fait la fierté du terroir du Sud Gironde.

Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, le boeuf de Bazas est sélectionné dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.

Captieux fête ses plus beaux spécimens, élevés et engraissés à l’ESAT (Ferme du Grand Lartigue). L’innovation cette année sera que l’ensemble des festivités se dérouleront sur l’airial de l’ESAT.

Rendez-vous à partir de 10h30 pour le traditionnel défilé des Bœufs Gras (circuit à l’intérieur de l’ESAT) accompagné par les sous-fifres de St Pierre d’Aurillac et le groupe folklorique Lous de Bazas.

Le rôle de l’éleveur sera valorisé avec des visites d’étables et une exposition d’outils anciens.

Un repas est prévu sur réservation.

+33 5 56 65 60 31 Mairie

© Michel Darriet

Route de Maillas 4 Grand Lartigue Captieux

dernière mise à jour : 2023-01-24 par