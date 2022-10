Fête des Boeufs Gras de Bazas Bazas, 16 février 2023, Bazas.

Fête des Boeufs Gras de Bazas

place de la Cathédrale Bazas Gironde

2023-02-16 – 2023-02-16

Bazas

Gironde

EUR La race bazadaise fait la fierté du terroir à la gastronomie réputée. Depuis 1283, chaque jeudi précédant Mardi Gras, la cité de Bazas accueille la célèbre « Fête des Bœufs Gras » au cours de laquelle sont présentés les plus beaux spécimens de la race bazadaise. Parés de rubans et de couronnes fleuries, les bœufs défilent au son des fifres et des tambours dans les rues de la ville, avant d’être jugés par des experts.

© Office de Tourisme du Bazadais

Bazas

