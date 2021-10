Fête des Boeufs Gras de Bazas Bazas, 24 février 2022, Bazas.

Fête des Boeufs Gras de Bazas 2022-02-24 – 2022-02-24

Bazas Gironde

Depuis plus de 700 ans, Bazas, cité prospère au sud-est de Bordeaux, célèbre ses Bœufs Gras le jeudi précédant Mardi Gras. Les plus beaux spécimens de la race bazadaise, parés de rubans et de couronnes fleuries, défilent au son des fifres et des tambours et toute une fête les met à l’honneur.

Il se raconte que la fête est née en 1283 : chaque année le 23 juin à l’occasion de la Saint-Jean, les bouchers de Bazas doivent offrir au clergé un taureau ; ils obtiennent en compensation le privilège de promener leurs bœufs dans les rues de la ville le Jeudi gras, invitant les populations locales à se réjouir et à festoyer, encouragés par une ripataoulère (groupe de fifres et tambours).

La fête est toujours là, inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Elle débute avec la pesée des animaux à 12h, leur défilé à 13h30 puis le concours qui les classe sur deux critères : la qualité bouchère et la conformité à la race bazadaise. Quelques intronisations de personnalités par la Confrérie Bazadaise du Bœuf, puis ce sera le banquet où se déguste les bœufs de Bazas, délicieuse viande persillée.

La race bazadaise fait la fierté du terroir à la gastronomie réputée. Depuis 1283, chaque jeudi précédant Mardi Gras, la cité de Bazas accueille la célèbre « Fête des Bœufs Gras » au cours de laquelle sont présentés les plus beaux spécimens de la race bazadaise. Parés de rubans et de couronnes fleuries, les bœufs défilent au son des fifres et des tambours dans les rues de la ville, avant d’être jugés par des experts. La journée se termine par un banquet où l’on peut déguster cette fameuse viande persillée.

© Office de Tourisme du Bazadais

