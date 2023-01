Fête des Bœufs Gras Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Fête des Bœufs Gras Casteljaloux, 11 février 2023, Casteljaloux . Fête des Bœufs Gras Casteljaloux Place Gambetta Casteljaloux Lot-et-Garonne Place Gambetta Casteljaloux

2023-02-11 – 2023-02-11

Place Gambetta Casteljaloux

Casteljaloux

Lot-et-Garonne Fête des Bœufs Gras

Présentation des bœufs gras, défilé dans la ville (10h30)

Buvette

Restauration le midi

Chapiteaux chauffés

Nombreux stands : huîtres, miel, pâtisseries, fromage de chèvre

Animations gratuites : Lous dé Bazats, Battucada, Bandas

15h : retransmission RUGBY

à partir de 19h, repas daube. Menu du soir : daube, pommes de terre, dessert, café Fête des Bœufs Gras

Présentation des bœufs gras, défilé dans la ville (10h30)

Buvette

Restauration le midi

Chapiteaux chauffés

Nombreux stands : huîtres, miel, pâtisseries, fromage de chèvre

Animations gratuites

à partir de 19h, repas daube. Menu du soir : daube, pommes de terre, dessert, café Comité des fêtes en partenariat avec la Boucherie Chez Laurent et la Boucherie des Cadets Place Gambetta Casteljaloux Casteljaloux

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casteljaloux Adresse Casteljaloux Lot-et-Garonne Place Gambetta Casteljaloux Ville Casteljaloux lieuville Place Gambetta Casteljaloux Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne

Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/

Fête des Bœufs Gras Casteljaloux 2023-02-11 was last modified: by Fête des Bœufs Gras Casteljaloux Casteljaloux 11 février 2023 Casteljaloux Casteljaloux Place Gambetta Casteljaloux Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Casteljaloux Lot-et-Garonne