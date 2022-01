Fête des Bœufs Gras Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Casteljaloux Lot-et-Garonne Casteljaloux A partir de 9h et toute la journée :

– Présentation des boeufs

– Buvette

– Restauration sur place

– Présence de divers stands ( huitres, miels, patisserie, fromages de chèvres…) Animations : Lous dé Bazatz, chants par l’école Sainte Marie, Batucada, et autres concerts. A partir de 19h : Repas Daube au son des bandas

menu : Daube avec ses pommes de terres, tarte aux pommes et café.

Tarif : 12euros par personne

UNIQUEMENT SUR RESERVATION (avant le 12/02 ) auprès des boucheries partenaires :

Boucherie Gaubrie : 05 53 93 02 29

Boucherie du Roy: 05 53 93 03 12

