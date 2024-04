Fête des blés Le Vieux Cormenier Champniers, dimanche 18 août 2024.

Fête des blés Le Vieux Cormenier Champniers Vienne

– Artisanat et marché de producteurs locaux

– Vente de pains et gateaux cuits au four

– Animations Expositions

– Repas campagnard (17€)- Apportez vos couverts

– Moisson et battages à l’ancienne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 10:00:00

fin : 2024-08-18

Le Vieux Cormenier Chez Bernardeau

Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête des blés Champniers a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou