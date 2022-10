FÊTE DES BIÈRES

FÊTE DES BIÈRES, 22 octobre 2022, . FÊTE DES BIÈRES



2022-10-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-23 23:00:00 23:00:00 5 EUR Le rendez-vous de la gastronomie locale et des brasseries artisanales ! D’abord avec sa Soirée Festive ! Elle invite le public à partager un moment chaleureux, en famille ou entre amis, autour de dégustations de bières et de mets savoureux disponibles à la vente, dans une ambiance musicale en déambulation et avec des jeux sous toutes leurs formes : consoles retro, babyfoot, flipper… Puis, place au Marché Bières & Saveurs pour se régaler avec les produits du terroir. Une quarantaine de brasseries artisanales et d’experts de la gastronomie proposeront une offre complète de bières à la vente et à la dégustation, des démonstrations de brassage et la possibilité d’acheter du matériel d’initiation. Le tout accompagné d’activités et animations pour tous ! Nouveauté 2022 : le métier d’Artisan Charcutier Traiteur sera mis à l’honneur avec le Concours du Grand Prix de France 2022 de la Charcuterie Artisanale qui récompensera le talent de professionnels passionnés à travers plusieurs épreuves pendant le Marché Bières & Saveurs. Tarifs : 5€ ou 4€ en ligne avec écocup (sous réserve de disponibilité) pour la soirée, le dimanche est gratuit dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville