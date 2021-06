Véretz Véretz Indre-et-Loire, VERETZ Fête des Berges Véretz Véretz Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

VERETZ

Fête des Berges Véretz, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Véretz. Fête des Berges

Véretz, le dimanche 4 juillet à 14:00

La commune de VÉRETZ organise la 12ème édition de « la Fête des Berges ». Cette grande manifestation gratuite de plein air aura lieu dans le bourg de Véretz et sur les bords de Cher, sur la RD 976, du pont de Véretz à l’aire de pique-nique des Isles. A cette occasion, Zéro Déchet Touraine proposera un atelier DIY pour vous apprendre à fabriquer vous-même produits d’entretien et d’hygiène en toute simplicité. Atelier DIY à l’occasion de la Fête des Berges de Véretz Véretz Véretz 37 Véretz Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, VERETZ Étiquettes évènement : Autres Lieu Véretz Adresse Véretz 37 Ville Véretz lieuville Véretz Véretz