Fête des Bergers et des Traditions Maison du Patrimoine et des Traditions Istres, jeudi 7 novembre 2024.

Fête des Bergers et des Traditions Maison du Patrimoine et des Traditions Istres Bouches-du-Rhône

La fête des bergers à Istres, est un hommage à la tradition provençale, à la transhumance et à la terre de la crau. Elle se déroule chaque année en novembre à Istres.

Devenue au fil des ans, un événement incontournable, la fête des bergers attire chaque année des milliers de personnes, des amoureux de la tradition provençale et de ses costumes.



Une façon de renouer avec la tradition d’un passé proche et d’offrir au public des images d’antan et toute la richesse de la culture provençale.





Les moments forts



Samedi 11 novembre

Loto des Bergers 19h à la Régalido



Mercredi 15 novembre

Découverte commentée « Histoires et légende sur les pas des Bergers en Crau » à 9h30

Conférence sur les templiers à 19h à l’Espace 233



Samedi 18 novembre à 21h

Grand concert du groupe NADAU



Dimanche 19 novembre, à partir de 10h

Journée pastorale toute la journée sur le domaine du Deven, avec les moutons, les chèvres, les promenades en calèche, les stands associatifs, les jeux de kermesse, les gardians, … Buvette et restauration…

Marche populaire des Bergers randonnée de 12km entre patrimoine naturel et patrimoine bâti.



Samedi 25 novembre à 12h

Repas-Spectacle des Bergers à la Halle Polyvalente. Repas traditionnel avec animation pour les groupes folklorique.



Dimanche 26 novembre

– Messe Provençale à 9h30 heures au domaine de Sulauze prononcée par le père Eric Jacoulet.

Procession sur le domaine jusqu’à la chapelle Sainte Madeleine avec les gardians, tambourinaires et groupes folkloriques.



– Grand Défilé de la Transhumance à 14h en centre-ville (Gratuit)

Avec plus de 3000 bêtes de Christian Trouillard du domaine de la Massuguière, (moutons, chèvres du Rove et ânes de Provence), c’est sans aucun doute le troupeau le plus impressionnant et important qui traverse une ville. Une véritable rivière de moutons accompagnés par les bergers de la Crau, la Carreto ramado (charrette fleurie) de St Rémy de Provence, les ânes et les gardians de toute la région, les groupes folkloriques, ainsi que les nombreux attelages.



– Spectacle de clôture à 16h15 à la Halle Polyvalente

Animation du spectacle par les groupes participants au défilé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-07

fin : 2024-11-24

Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fête des Bergers et des Traditions Istres a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme d’Istres