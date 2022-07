Fête des Bergers au Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Fête des Bergers au Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 31 juillet 2022, Bagnères-de-Bigorre. Fête des Bergers au Col du Tourmalet

LA MONGIE au col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées au col du Tourmalet LA MONGIE

2022-07-31 10:00:00 – 2022-07-31

au col du Tourmalet LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Programme :

– 10h00 : Rendez-vous devant l’ESF à La Mongie – Montée des brebis avec les bergers au Col du Tourmalet.

– 12h00 : Arrivée au Tourmalet

Buffet à volonté – Garbure – Charcuterie Maison – 4 viandes au choix braisées – Dessert fait maison – 25€/personnes

Menu enfant : 15€ moins de 12 ans.

