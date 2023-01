Fête des béliers Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’Évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Sur place musique, marché et restauration. Macarèu, era Hèsta deths Marets !

Rencontre de plus de 90 béliers toutes races avec remise des prix par le « Jury des Estives ». Place Pérus ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

