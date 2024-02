Fête des béliers Place Pierre Pérus Argelès-Gazost, samedi 30 mars 2024.

Macarèu, era Hèsta deths Marets !

Rencontre de plus de 90 béliers toutes races avec remise des prix par le « Jury des Estives ».

10h-14h Exposition et Concours de béliers toutes races, animations musicales, remise des prix aux éleveurs et restauration sur place par les Jeunes Agriculteurs. Organisé par l’Association Régionale d’Elevage et de Développement Agricole (AREDA) en collaboration avec la mairie

Sur place musique, marché et restauration. EUR.

Place Pierre Pérus ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

