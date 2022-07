Fête des battages Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val Catégories d’évènement: Saint-Antonin-Noble-Val

Tarn-et-Garonne

Fête des battages Saint-Antonin-Noble-Val, 7 août 2022, Saint-Antonin-Noble-Val. Fête des battages

Place du Pradel Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron Tarn-et-Garonne Tourisme – source : Apidae TourismeTarn-et-Garonne Tourisme – source : Apidae Tourisme

2022-08-07 – 2022-08-07 Saint-Antonin-Noble-Val

Tarn-et-Garonne Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne 43ème édition pour cette fête agricole qui nous offre un spectacle folklorique et nous fait remonter le temps. tourisme@cc-qrga.fr +33 5 63 30 63 47 Saint-Antonin-Noble-Val

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron Tarn-et-Garonne Tourisme – source : Apidae TourismeTarn-et-Garonne Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Saint-Antonin-Noble-Val Adresse Place du Pradel Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Office de Tourisme Causses et Gorges de l'Aveyron Tarn-et-Garonne Tourisme - source : Apidae TourismeTarn-et-Garonne Tourisme - source : Apidae Tourisme Ville Saint-Antonin-Noble-Val lieuville Saint-Antonin-Noble-Val Departement Tarn-et-Garonne

Fête des battages Saint-Antonin-Noble-Val 2022-08-07 was last modified: by Fête des battages Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val 7 août 2022

Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne