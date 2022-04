Fête des battages Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Côtes d’Armor Fête organisée par l’association « Vieux métiers, vieux outils »

Les organisateurs ont concocté un programme chargé qui permettra à tous de découvrir les nombreuses attractions qui agrémenteront l’après-midi festif.

