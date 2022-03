FÊTE DES BATTAGES La Chevallerais, 24 juillet 2022, La Chevallerais.

FÊTE DES BATTAGES La Chevallerais

2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24 24:00:00

La Chevallerais Loire-Atlantique La Chevallerais

Le matin, le marché campagnard voit des milliers de visiteurs envahir les rues du bourg chevalleraisien. L’après-midi, les démonstrations de battages à l’ancienne alternent avec celles des “métiers d’autrefois” et les prestations de groupes folkloriques…

Depuis plus de trente ans, toute la population de La Chevallerais se mobilise chaque année pour l’organisation et le déroulement de la fête. Il a même été créé au sein de la commune un groupe de danses folkloriques, le groupe “1900” qui ne prépare qu’une seule prestation dans l’année : celle de la fête des battages!

La fête des battages de La Chevallerais est la plus ancienne fête des battages du département et l’une des plus populaires.

