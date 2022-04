Fête des Battages Gaillan-en-Médoc, 30 juillet 2022, Gaillan-en-Médoc.

Fête des Battages Gaillan-en-Médoc

2022-07-30 – 2022-07-31

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc

Exposition de tracteurs et matériels agricoles anciens.

Exposition et vente de produits agricoles et artisanaux.

Jeux pour enfants, séances de Battages et Labour à l’Ancienne, exposition permanente de voitures anciennes, vide-greniers sur les 2 jours.

Exposition de tracteurs et matériels agricoles anciens.

Exposition et vente de produits agricoles et artisanaux.

Jeux pour enfants, séances de Battages et Labour à l’Ancienne, exposition permanente de voitures anciennes, vide-greniers sur les 2 jours.

Exposition de tracteurs et matériels agricoles anciens.

Exposition et vente de produits agricoles et artisanaux.

Jeux pour enfants, séances de Battages et Labour à l’Ancienne, exposition permanente de voitures anciennes, vide-greniers sur les 2 jours.

gaillan

Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-16 par