Fête des Battages Bois Pierrot 44350 St molf St molf, dimanche 4 août 2024.

Fête des Battages Organisée par l’association qui porte son nom, la Fête des battages célèbrera son édition 2024 avec la volonté de perpétuer la tradition des battages transmise par les aînés de Saint-Molf. Rens… Dimanche 4 août, 09h00 Bois Pierrot 44350 St molf Public

Organisée par l’association qui porte son nom, la Fête des battages célèbrera son édition 2024 avec la volonté de perpétuer la tradition des battages transmise par les aînés de Saint-Molf.

Renseignements et inscriptions au vide-greniers : fetedesbattages44350@gmail.com

Bois Pierrot 44350 St molf St molf Loire-Atlantique Pays de la Loire

