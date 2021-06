St molf Bois Pierrot 44350 St molf Loire-Atlantique, St molf Fête des Battages Bois Pierrot 44350 St molf St molf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Organisée par l'association qui porte son nom, la Fête des battages célèbre son édition 2021 avec la volonté, une fois n'est pas coutume, de perpétuer la tradition des battages transmise par les aînés de Saint-Molf. Au Programme: – Battages de blé à l'ancienne – Exposition de vieux tracteurs – Retour des chevaux de trait – Jeux, musique ainsi qu'un point de restaurtion rapide

