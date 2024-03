Fête des bâtons 8ème édition Val de Louyre et Caudeau, dimanche 19 mai 2024.

Une folle journée autour du bâton de 10h à minuit, à l’honneur le département des Landes.

SPECTACLES :

marionnettes sur des échassiers tout public collaboration AGORA

Lous Tchancayres échassiers des Landes, musiciens, danseurs

théâtre d’objets, compagnie Volpinex

concert et danse groupe Pipit Farlouse

ARTISANS/ARTISTES sculpteurs (totems, bois flottés, couteaux, cannes) vannier, créateur de meubles, horloger, cougourdonnière, hôtels à insectes, tourneur sur bois, malletier …

ANIMATIONS initiation au gemmage, course d’échasses, quilles landaises, atelier sciage, balade en forêt, pistage

Exposition pédagogique de l’Abeille Périgordine et photos d’arbres remarquables

Table de livres et hommage à Bernard Manciet

SPORTS randonnée en fin de journée

Producteurs locaux. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 00:00:00

Saint-Laurent des Bâtons

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine fete.des.batons@gmail.com

