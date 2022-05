Fête des Bateaux Dragons 2022 Brest, 4 juin 2022, Brest.

Fête des Bateaux Dragons 2022 Rue Bernard Moitessier Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue Bernard Moitessier Port de Plaisance du Moulin Blanc

Brest 29200

La Fête des Bateaux Dragons vous invite pour sa première édition, à célébrer le début de l’été au cœur de la culture chinoise et asiatique à la Plage du Moulin Blanc, avec le soutien du Centre Nautique de Brest.

Au programme :

– Animations :

10h30 : ouverture de la fête avec la danse des lions et du dragon

11h30- 14h00 : DJ sur le parking du Moulin Blanc

15h00 : Préparation de la course : Sambégué pour accompagner la danse du dragon et des lions

15h30-16h30 : courses ludiques de bateaux-dragons

17h-19h00 : DJ sur le parking du Moulin Blanc

– Activités nautiques :

La fête des bateaux dragons est avant tout une grande fête nautique. Ainsi, tout au long de la journée, il vous sera possible de vous initier à la pratique du kayak, paddle, au bateau dragon, ou même de faire une course de bateaux dragons par équipe. Vous pouvez également vous balader avec vos kayaks ou paddles au cours de nos festivités.

– Initiations nautiques :

11h00 : embarquement sur bateaux dragons

12h00 : embarquement sur bateaux dragons

13h30 : embarquement sur bateaux -dragons et embarquement sur kayaks

14h15 : embarquement sur bateaux-dragons et embarquement sur paddles

15h30-16h30 : embarquement – course des bateaux dragons

16h30 : embarquement sur bateaux – dragons et embarquement sur kayaks

17h15 : embarquement sur bateaux – dragons et embarquement sur paddles

18h00 : embarquement sur bateaux – dragons et embarquement sur kayaks

– Activités sur la plage :

De multiples ateliers seront animés par l’Institut Confucius et les associations partenaires tout au long de la journée : Ateliers créatifs de pochettes parfumées et de bracelets traditionnels, atelier culinaire de fabrication de zongzi, cérémonie du thé, etc.

Plusieurs activités ludiques et sportives se tiendront sur la plage pour permettre au public de s’initier aux différents arts martiaux, au cerf-volant et aux jeux chinois :

Envols de cerfs-volants, initiations au wushu et à la boxe chinoise, jeux sur table et autres jeux sportifs…

– Restauration :

Marché à manger asiatique, cet espace de restauration vous proposera tout au long de la journée de déguster des plats et des spécialités asiatiques pour parcourir la Chine, le Vietnam, ou encore la Corée.

Retrouvez le programme complet ici : https://www.confucius-bretagne.org/wp-content/uploads/2022/05/INSTITUT-CONFUCIUS-DEPLIANT-FETE-DU-DRAGON-V2-090522-w.pdf

+33 2 99 87 08 85 https://www.confucius-bretagne.org/project/fete-bateaux-dragons-22/

Rue Bernard Moitessier Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

