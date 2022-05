Fête des Barthes Saint-Martin-de-Seignanx, 13 juillet 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Fête des Barthes Saint-Martin-de-Seignanx

2022-07-13 – 2022-07-14

Saint-Martin-de-Seignanx 40390

Samedi 13 juillet – A la maison des Barthes

19h30 : Apéritif animé par la Banda Bonga

20h30 : Ouverture du restaurant des Comités (200 places) – Réservations 07 68 93 50 18

Adultes 15€ (Salade landaise, Cochon de lait/haricots, Fromage, Dessert, Vin/Café) – Enfants 8€ (Salade Landaise, Chipolatas/Frites, Dessert)

22h30 : Bal animé par DJ Arno

Dimanche 14 juillet au Fronton de Saint-Barthélemy

8h : Grand concours de pêche au Fronton de Saint-Barthélemy

8h : Vide grenier au Fronton de Saint-Barthélemy

Renseignements 06 77 51 63 25 et 06 35 39 03 00

9h : Promenade à pied des Barthes. Départ école des Barthes.

9h à 17h : Ball-Trap – route de Lesgau

14h30 et 16h : Courses cyclistes «Circuit de la Martinière».

20h : Apéritif et tapas au Fronton de Saint-Barthélemy

22h30 : Spectacle Pyrotechnique

Saint-Martin-de-Seignanx

