Fête des barques Lurais, 19 août 2022, Lurais.

Fête des barques Lurais

2022-08-19 21:00:00 – 2022-08-20

Lurais 36220

Ca commence le vendredi soir par un concours de pétanque en nocturne (jet du but 21h). le samedi: le concours de pétanque (jet du but 14h30). , manèges pour enfants, animations musicale en soirée , défilé de barques illuminées sur la Creuse et feu d’artifice. Buvette (avec bière bio locale) et restauration (sandwich) sur place .

Après 2 années blanches, la fête des barques renaît de ses cendres sous une formule allégée, que les puristes amateurs de création apprécieront….

©Lurais’tivales

Lurais

dernière mise à jour : 2022-06-04 par