Fête des Bagadous Dol-de-Bretagne, 1 mai 2022, Dol-de-Bretagne.

Fête des Bagadous Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée Dol-de-Bretagne

2022-05-01 – 2022-05-01 Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

En partenariat avec la Bodadeg ar Sonerien Bro Roazhon

Un rituel à Dol, à la découverte d’une musique traditionnelle toujours plus vivante. 400 musiciens et danseurs où se succèdent chorégraphies des cercles celtiques, bagadou en foirmation et confirmés comme le bagad quic-en-Groigne de Saint-Malo, le bagad Cesson, le bagad Bro Felger de Fougères, le bagad Kadoudal de Vern-sur-Seiche et le bagad An Hanternoz de Dol…

Défilé, spectacle, concours, « triomphe des sonneurs »

odysseedol@orange.fr +33 2 99 80 69 69

