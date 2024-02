Fête des ateliers Plainoiseau, samedi 15 juin 2024.

La fête des ateliers, c’est l’occasion, de découvrir le travail de tous les participant.es aux différents ateliers du Colombier pour l’année.

Au programme restitutions des ateliers danse, théâtre, marionnettes, écriture et chorale. Le tout, dans une ambiance festive et conviviale, avec de quoi boire et grignoter et toujours quelques surprises. .

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Rdv au Colombier des Arts

Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lecolombierdesarts.fr

