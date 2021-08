Wattrelos Salle Roger Salangro Nord, Wattrelos Fête des asssociations Salle Roger Salangro Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Salle Roger Salangro

Le week-end des 25 et 26 septembre 2021, venez à la rencontre d’une cinquantaine d’associations wattrelosiennes durant la Fête des Associations. Leurs bénévoles seront ravis de vous accueillir et de vous présenter leurs activités.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Salle Roger Salangro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T18:00:00

