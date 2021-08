Fête des associations Sens, 11 septembre 2021, Sens.

Fête des associations 2021-09-11 – 2021-09-11 Parking Cours Tarbé

Sens Yonne

EUR De nombreuses associations sénonaises seront présentes pour un rendez-vous devenu incontournable au fil des années : la Fête des associations organisée par la Ville de Sens.

Elle se déroulera, comme l’année précédente, du parking Cours Tarbé jusqu’au quai Ernest Landry. Ce lieu permettra de respecter les consignes sanitaires.

Associations culturelles, sportives et solidaires feront le déplacement pour présenter et partager au public leur discipline sous forme d’animations, d’initiations et de démonstrations.

Au programme de cette journée : base-ball, yoga, athlétisme, course d’orientation, badminton, tennis de table, musique, danse, lecture, expositions de voitures…

Un stand dédié à l’Établissement du sang Bourgogne Franche-Comté permettra de récolter des dons de sang et d’échanger avec les donneurs et autres visiteurs.

Terre de Jeux 2024

La Ville de Sens avec l’ensemble des associations culturelles, de solidarité et sportives proposeront un jeu concours aux visiteurs. Tentez de découvrir le poids total des 12 articles de sport – y compris le filet, déposés dans un grand sac en maille. Déposez votre bulletin dans l’urne au stand de la Ville pour participer au tirage au sort qui déterminera les gagnants des cadeaux mis en jeu.

Les cinq personnes qui se rapprocheront le plus du poids exact gagneront des lots offerts par la Ville. Les résultats seront dévoilés à 18h.

evenement@grand-senonais.fr +33 3 86 95 67 87

