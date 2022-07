Fête des associations Saint-Pardoux-Soutiers, 16 septembre 2022, Saint-Pardoux-Soutiers.

Fête des associations

Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

2022-09-16 – 2022-09-17

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres

EUR Pour ouvrir les festivités, la municipalité propose dès le vendredi soir 16 septembre un apéro concert et un

spectacle de basket acrobatique avec les champions du monde de la discipline « les Barjots Dunkers ».

Puis, pour la journée du samedi c’est près d’une trentaine d’associations saint-pardousiennes qui seront présentes

autour de l’espace multi-activités et un peu plus, pour présenter, échanger, informer les visiteurs de leurs activités.

Un programme heure par heure permettra de mettre en avant les associations lors de temps forts où chacune d’entre

elles proposera une animation : démonstrations, spectacles, initiations, conférences, ateliers, jeux, découvertes…

Alors bloquez déjà les dates dans vos agendas, en espérant que ce 3ème week-end de Septembre devienne chaque année

le RDV associatif de la commune.

Pour ouvrir les festivités, la municipalité propose dès le vendredi soir 16 septembre un apéro concert et un

spectacle de basket acrobatique avec les champions du monde de la discipline « les Barjots Dunkers ».

Puis, pour la journée du samedi c’est près d’une trentaine d’associations saint-pardousiennes qui seront présentes

autour de l’espace multi-activités et un peu plus, pour présenter, échanger, informer les visiteurs de leurs activités.

Un programme heure par heure permettra de mettre en avant les associations lors de temps forts où chacune d’entre

elles proposera une animation : démonstrations, spectacles, initiations, conférences, ateliers, jeux, découvertes…

Alors bloquez déjà les dates dans vos agendas, en espérant que ce 3ème week-end de Septembre devienne chaque année

le RDV associatif de la commune.

+33 5 49 63 40 03

Pour ouvrir les festivités, la municipalité propose dès le vendredi soir 16 septembre un apéro concert et un

spectacle de basket acrobatique avec les champions du monde de la discipline « les Barjots Dunkers ».

Puis, pour la journée du samedi c’est près d’une trentaine d’associations saint-pardousiennes qui seront présentes

autour de l’espace multi-activités et un peu plus, pour présenter, échanger, informer les visiteurs de leurs activités.

Un programme heure par heure permettra de mettre en avant les associations lors de temps forts où chacune d’entre

elles proposera une animation : démonstrations, spectacles, initiations, conférences, ateliers, jeux, découvertes…

Alors bloquez déjà les dates dans vos agendas, en espérant que ce 3ème week-end de Septembre devienne chaque année

le RDV associatif de la commune.

stpardouxsoutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2022-07-06 par