Parking école Joliot Curie, le dimanche 5 septembre à 10:00

Venez découvrir les activités proposées par les associations présentes et pourquoi pas vous y inscrire ! Programme de la journée : – 10H : Inauguration et présentation des associations – 10H30 – 11H /15H30 – 16H : Démonstrations des danses Modern Jazz et contemporaine et théâtre (ASC) – 11H30 : Fanfare CNC Music Différents stands : patchwork, jeux de plateau, jeux en bois, kermesse, tennis de table, tennis (sur le cour), expositions (vélo club, moto club, modélisme, voitures…), démonstration d’imprimante 3D, animation musicale… Buvette et restauration sur place. Venez découvrir toutes les activités pratiquées à Naintré Parking école Joliot Curie 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T17:00:00

