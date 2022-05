FÊTE DES ASSOCIATIONS Longlaville Longlaville Catégories d’évènement: Longlaville

Meurthe-et-Moselle

FÊTE DES ASSOCIATIONS Longlaville, 11 juin 2022, Longlaville. FÊTE DES ASSOCIATIONS Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos Longlaville

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 17:00:00 Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos

Longlaville Meurthe-et-Moselle Longlaville Fête des associations organisée par la commune de Longlaville, en partenariat avec les associations de Longlaville et le Centre Social de Longwy.

Au programme : animations musicales, olympiades familiales, tombola/loterie, démonstrations, chasse au trésor pour les enfants, petites marches guidées dans le parc pour sensibiliser au respect de l’environnement, exposition des associations, restauration etc… +33 3 82 24 50 96 Mairie de Longlaville

Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos Longlaville

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Longlaville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longlaville Adresse Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos Ville Longlaville lieuville Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos Longlaville Departement Meurthe-et-Moselle

Longlaville Longlaville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longlaville/

FÊTE DES ASSOCIATIONS Longlaville 2022-06-11 was last modified: by FÊTE DES ASSOCIATIONS Longlaville Longlaville 11 juin 2022 Longlaville Meurthe-et-Moselle

Longlaville Meurthe-et-Moselle